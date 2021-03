Segundo a Polícia, ainda há um grupos de assaltante atando em Maricá. Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 13:23 | Atualizado 08/03/2021 13:27

Rio - Na noite deste domingo (07), três homens foram presos em flagrante no bairro de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, dois grupos de criminosos estavam atuando na localidade na mesma noite.

Segundo relatos das vítimas à polícia, o trio estaria assaltando moradores a bordo de um carro preto. Algumas horas depois do crime, os policiais do DPO de Itaipuaçu conseguiram localizar o veículo com o grupo, e uma das vítimas acabou reconhecendo os homens.

Publicidade

Com os assaltantes foram encontrados sete celulares, dois relógios de pulso, uma quantia de R$ 154, dois óculos e um cordão.

As vítima prestaram depoimento na 82º DP (Maricá), e o trio foi preso em flagrante, sendo, mais tarde, encaminhado para a 76º DP, em Niterói.

Publicidade

Outro grupo também vem sendo investigado pela polícia por realizar assaltos no município na mesma noite. Segundo a corporação, os alvos desses assaltantes são postos de combustíveis e moradores. Nenhum dos integrantes do segundo grupo foi preso até o momento.