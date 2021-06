Confira como está a vacinação em todos os municípios da Região Metropolitana - Reprodução

Confira como está a vacinação em todos os municípios da Região MetropolitanaReprodução

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:31 | Atualizado 24/06/2021 12:42

Rio - A campanha de vacinação contra a covid-19 voltou a ficar comprometida em municípios da Baixada Fluminense. O município de Mesquita suspendeu a aplicação da primeira dose da vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira (24) por falta de vacinas. A segunda dose continua disponível tanto para CoronaVac quanto AstraZeneca. O município de Duque de Caxias e São João de Meriti, ambos na Baixada, tinham suspendido a vacinação de primeira dose nesta semana e retomaram ambos após receber novos lotes de imunizantes na tarde de quarta-feira.



A prefeitura de Mesquita anunciou que um novo lote para a primeira dose deve chegar ainda neste fim de semana para a continuação da campanha. Até a publicação desta reportagem, a Prefeitura de São João de Meriti não respondeu com a previsão de retomada da vacinação.

O município de Duque de Caxias tinha suspendido a vacinação com a primeira dose, mas retomou a campanha na tarde de quarta-feira (23) após a chegada de novas doses do imunizante. A prefeitura convocou pessoas de 48 anos para se vacinar, mas não haverá repescagem neste momento. Gestantes, lactantes e puérperas também são contempladas. Na sexta (25), a imunização com a primeira aplicação ficará restrita a gestantes e puérperas acima de 18 anos.

Publicidade

No município do Rio de Janeiro, mulheres de 48 anos podem se vacinar contra a covid-19. A vacinação também está disponível para gestantes e puérperas, bem como aos profissionais de limpeza urbana da Comlurb de todas as idades. A prefeitura da capital informou que está previsto a chegada da vacina Jansen, de dose única, até este sábado (26) em conjunto com um novo lote da AstraZeneca. Na sexta (25), homens de 48 anos, gestantes e puérperas poderão se imunizar.

O governo do estado informou que um novo lote será enviado sábado (26) e que ele irá abastecer os municípios que tiverem com a vacinação suspensa. O Ministério da Saúde confirmou as informações e afirmou que irá distribuir mais 7 milhões de doses no país até sábado.

Publicidade

Vacinação na Baixada Fluminense

Em Belford Roxo, homens de 49 anos e profissionais da educação a partir de 35 anos também podem se vacinar hoje. Na sexta (25), será a vez de mulheres com 48 ou mais no sábado (26) homens com 48 anos ou mais.

Publicidade

Em Nova Iguaçu, pessoas de 49 anos podem se vacinar hoje. Para quem possui comorbidade entre 18 e 59 anos também deve comparecer para se imunizar, por fim, a campanha também convocou pessoas com deficiência, gestantes, puérperas e lactantes nesta quinta (24). Na sexta (25), a vacinação será feita para pessoas de 48 anos.

Em Nilópolis, quem possui 54 anos ou mais pode se vacinar contra a covid-19. A campanha também convoca pessoas com deficiência permanente, quem possui síndrome de down ou autismo, profissionais do segmento de limpeza urbana, educação, e por fim gestantes e puérperas. Na sexta (25), a primeira dose será exclusiva para trabalhadores de limpeza urbana e educação. A vacinação de grávidas e puérperas com a Pfizer está prevista até sábado (26).

Publicidade

Em Japeri a vacinação está prevista para pessoas com 45 anos, gestantes, lactantes e puérperas. As categorias de profissionais da educação, saúde, limpeza urbana, transporte coletivo, forças de segurança e salvamento também estão convocados.

O município de Magé informou que as doses da Pfizer devem acabar até amanhã e que há normalidade na vacinação com a AstraZeneca. Nesta manhã, está prevista a vacinação de pessoas de 58 anos. Para quem possui comorbidade a prefeitura convocou toda a população de 18 anos ou mais. Profissionais da educação a partir dos 30 anos, gestantes, lactantes e puérperas também estão contemplados.

Publicidade

Em Guapimirim, a vacinação está prevista para pessoas de 43 anos ou mais, gestantes, lactantes e puérperas. A prefeitura informou que há estoques para manter a campanha por mais três dias, o calendário é informado através das mídias sociais do município.

Em Paracambi, pessoas de 51 anos sem comorbidades, gestantes, lactantes e puérperas estão sendo contempladas. Não há informações sobre a vacinação para os próximos dias.

Publicidade

Em Seropédica, pessoas de 55 anos sem comorbidades nascidas em abril, maio e junho, profissionais de educação dos 18 aos 21 anos e idosos acima de 60 anos estão convocados para se vacinar. Na sexta (25), a campanha vai atender pessoas com 55 anos nascidas nos meses de julho, agosto e setembro, e no sábado (26) outubro, novembro e dezembro.

Confira outros municípios da Região Metropolitana

Publicidade

Em função do feriado de São João Batista, não haverá vacinação no município de Itaboraí. Na sexta (25), está previsto a vacinação para a população geral a partir de 50 anos. Na próxima segunda (28), 49 anos, na terça (29), 48 anos e na quarta-feira (30), 47 anos.

Itaguaí vacina pessoas de 52 anos ou mais hoje. Na sexta (25), 51 anos em conjunto com a repescagem para profissionais da educação maiores de 18 anos.

Publicidade

Em Niterói, pessoas de 46 anos, profissionais com ensino superior e cursos profissionalizantes, gestantes, lactantes e puérperas estão contemplados hoje. Na sexta (25), será a vez de pessoas de 45 anos e no sábado é dia de repescagem.

A vacinação em Mangaratiba está prevista para pessoas de 58 e 59 anos em geral. Pessoas com comorbidades e deficiências permanentes podem se vacinar entre 18 e 59 anos. Gestantes, lactantes, puérperas e profissionais da educação também estão contemplados. Não há informações sobre o calendário para os próximos dias.

Publicidade

No município de Maricá, homens de 58 anos ou mais serão vacinados. Pessoas com síndrome de down ou doença renal crônica, motoristas, gestantes, lactantes e puérperas também são contemplados. Na sexta (25), a prefeitura irá dar continuidade com a vacinação dos profissionais rodoviários para a primeira dose.

No município de São Gonçalo, pessoas com 40 anos ou mais podem se vacinar. Quem possui comorbidade a partir de 18 anos, profissionais da saúde, educação, educação física, guardas municipais, veterinários, trabalhadores portuários, pessoas com síndrome de down, doenças neurológicas crônicas ou deficiência permanente, gestantes, lactantes e puérperas também podem receber o imunizante. Pessoas em situação de rua também receberão a primeira dose. Na sexta (25) e no sábado (26), receberão a primeira dose pessoas de 37 anos ou mais.