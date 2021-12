Le Cordon Bleu seleciona 40 para estudar no renomado instituto internacional de culinária - Divulgação

Publicado 02/12/2021 08:52 | Atualizado 02/12/2021 09:14

Rio - As inscrições para o processo seletivo de alunos que visam estudar na escola de gastronomia Le Cordon Bleu, do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), começaram nesta quarta-feira, 1. São disponibilizadas 40 bolsas de estudo integrais para o curso de Educação Profissional CordonTec, uma formação que traz conhecimentos das técnicas de base da cozinha francesa. As inscrições estarão disponíveis até o dia 18 deste mês e podem ser feitas pela internet com uma taxa de R$ 16.

O curso é gratuito e possui duração de um ano. Serão duas turmas com 20 alunos e as aulas ocorrerão de segunda à sexta-feira, em turno que ainda será definido pela Le Cordon Bleu. Os candidatos precisam ter 18 anos completos e ter concluído o ensino médio até a data da matrícula; possuir identidade e CPF e ter renda familiar de até quatro salários mínimos. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, o requerente deverá ter um Número de Identificação Social (NIS).

“Trata-se de uma oportunidade para aqueles que não apenas são apaixonados pela culinária, mas possuem o objetivo de seguir uma carreira profissional na área. Um curso como esse tem o poder de abrir muitas portas no mercado de trabalho”, afirma o presidente da Faetec João Carrilho.

A formação fornecerá habilidades e conhecimentos necessários para que o profissional desenvolva competências tanto na cozinha quanto na confeitaria, e o processo seletivo será feito em duas fases. Na primeira, realizada pela empresa Legalle e pela Faetec, os inscritos realizarão uma prova objetiva e precisarão apresentar os documentos previstos em edital. Já na segunda, organizada pela Le Cordon Bleu, os 200 candidatos classificados farão uma apresentação em vídeo, seguida de uma entrevista presencial para os 60 que seguirem para a última etapa. Inscrições até o dia 18/12 no site: www.legalleconcursos.com.br