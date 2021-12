Rio ganha 400 novos policiais militares - Divulgação

Rio ganha 400 novos policiais militaresDivulgação

Publicado 13/12/2021 11:26 | Atualizado 13/12/2021 15:19

Rio - O Centro de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) formou 400 soldados para ingressarem na Polícia Militar. A cerimônia, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 13, é o resultado de um ano de curso para prestação de serviços de policiamento ostensivo e preventivo.



Com a nova turma, o CFAP soma quase 1500 novos policiais, formados todos em 2021. Eles colocarão em prática todo o aprendizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Estavam presente na formatura o governador Cláudio Castro e o secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Segundo o governador, o policial militar é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e, por isso, merece investimentos na sua formação. "Investir na sua formação, na infraestrutura da corporação e em melhores condições de trabalho é obrigação do governo", completou. Castro aproveitou para anunciar que, no próximo dia 23/12, será feita nova chamada da lista de espera do Curso de Formação de Soldados (CFSD) 2014, além da reabertura de concursos para a PMERJ em 2022 e apresentou os novos uniformes que serão usados pelos policiais, agora mais leves e proporcionando mais conforto aos agentes.



A turma graduada hoje ganhou o nome de Paulo Roberto dos Santos, policial morto em 2020 durante abordagem a um veículo suspeito na rodovia Washington Luiz. O pai e o irmão do oficial receberam homenagem.