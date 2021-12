Inauguração do novo Posto Avançado do Corpo de Bombeiros (PABM) na Cidade do Samba - Divulgação

Rio - Os presidentes das escolas de samba estão dormindo mais aliviados desde que a Cidade do Samba ganhou uma nova unidade do Corpo de Bombeiros. Dirigentes do Carnaval ouvidos pelo Dia são unânimes em dizer que a inauguração do posto é um avanço importante na prevenção de incêndios no complexo de barracões e um ganho para a segurança dos moradores da cidade.



Na última segunda-feira, 13, o governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, inauguraram um Posto Avançado do Corpo de Bombeiros (PABM) na Cidade do Samba, lugar onde aconteceram grandes incêndios nos últimos anos. A nova unidade foi criada para reduzir o tempo de resposta aos chamados em toda a região do Porto Maravilha, além de reforçar a prevenção a acidentes nos barracões.



Antes da inauguração, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) tinha uma brigada de incêndios particular e cada uma das agremiações, se quisesse, contratava um brigadista para atuar dentro dos barracões. Para Luis Carlos Magalhães, presidente da Portela, a mudança não representa uma economia significativa. O maior ganho, na verdade, seria a segurança para os moradores da região e para a comunidade do samba. O novo Posto Avançado conta com quatro estruturas provisórias, onde ficarão os bombeiros, equipados com uma viatura de salvamento e combate a incêndios.



“Eu, nas vésperas do Carnaval, durmo sobressaltado, porque o trabalho de todo um ano pode, por uma faísca, ser destruído e acabar com o nosso Carnaval. A nova unidade é muito próxima dos barracões, então, pode haver danos, mas serão danos muito menores. Não se imagina porque demorou tanto para ter isso”, conta.



O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, pretende manter o brigadista contratado pela escola para ficar no barracão. Mesmo com a instalação, ele acredita ser importante a possibilidade de socorro imediato, pelo menos até saber como será a organização dentro da nova unidade dos Bombeiros. “De qualquer forma, o Posto Avançado é muito importante não só para as escolas de samba, mas também para o Centro da cidade.”



Vários incêndios atingiram os barracões na Cidade do Samba nos últimos vinte anos. Um dos maiores aconteceu em fevereiro de 2011 e gerou grandes danos para a Acadêmicos do Grande Rio, além da Portela, União da Ilha e do galpão institucional da Liesa. Mais recentemente, em maio de 2020, o barracão da Viradouro também pegou fogo, pouco depois da escola ser campeã. A taça do título acabou sendo atingida no incêndio.



Desde o acidente em 2011, segundo o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, nenhuma seguradora esteve interessada em assumir contratos com quaisquer dos barracões. “Agora, com o bombeiro lá dentro, tenho certeza que as companhias vão voltar a fazer seguro”, disse.



“A nova frente do Corpo de Bombeiros não é só para a Cidade do Samba, é para toda a região da Gamboa”, afirmou Perlingeiro. “A partir de agora, a Cidade do Samba passa a ter uma unidade fixa do Corpo de Bombeiros, com dez a doze membros. Todo mundo sabe o perigo de ter quatorze barracões trabalhando diariamente, onde as pessoas usam resina, cola, acetato e todo esse material inflamável, no mesmo lugar em que se usa o maçarico de solda”, conta Perlingeiro.



Leandro Monteiro, que também é comandante-geral da corporação, explicou que a unidade é fruto de um termo de cooperação com a Liga. “A estrutura vai agilizar o atendimento em caso de ocorrências nas agremiações. O efetivo vai dar cobertura, ainda, a toda a área portuária”, afirmou.



