Passageiros precisaram descer do veículo e aguardar outro transporte para seguir a viagemReprodução / TV Globo

Publicado 28/12/2021 11:01 | Atualizado 28/12/2021 11:19

Rio - Um ônibus da linha TransCarioca do BRT saiu da pista na manhã desta terça-feira, 28, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Prefeitura, o problema foi ocasionado por uma falha mecânica na roda. Os passageiros precisaram descer do veículo e aguardar outro transporte para seguir a viagem.

O ônibus saiu da estação de Madureira em direção à Barra da Tijuca e, desde o local de partida, o carro já teria apresentado sinais de desalinhamento e batido em uma mureta. Em Praça Seca, antes de ser interditado, o ônibus também teria colidido com outro veículo.