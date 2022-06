Nova plataforma, mesmo preço e sem fila: moradores do estado do Rio agora podem optar por reconhecer firma de maneira eletrônica. - FABIO RODRIGUES-POZZEBOM/ABR

Publicado 07/06/2022 18:09 | Atualizado 07/06/2022 18:42

Rio - Chega de filas e horas esperando. A partir desta terça-feira (07), cartórios do estado do Rio podem fazer o reconhecimento de assinatura de maneira digital. O preço é o mesmo que seria cobrado presencialmente. A medida completa a transição dos atos notariais para a forma online, iniciada em março de 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Através da plataforma e-Not Assina (www.enotassina.com.br), será permitido ao cidadão encaminhar documentos, assiná-los de maneira digital, ter a assinatura reconhecida e remetê-los aos destinatários finais.



"Facilidade, agilidade e comodidade para os usuários. São estas as contribuições e diferenciais que o e-Not Assina traz para os usuários que precisam ter segurança jurídica no reconhecimento da assinatura em seus atos pessoais e patrimoniais, que agora pode ser feito de forma totalmente online e eletrônica", afirma Renato Vilarnovo, presidente do Colégio Notarial do Brasil - Seção Rio de Janeiro.



Para ter a assinatura reconhecida, é necessário certificado digital notorizado, emitido gratuitamente pelo site e-Notariado (www.e-notoriado.org.br). Ali, o tabelião identificará o cidadão e o vinculará ao certificado, válido por até três anos. Com o certificado em mãos, é só acessar o e-Not Assina e dar início ao processo: enviar o documento que precisa de assinatura, indicar quem precisa assinar, realizar a assinatura de maneira digital e remetê-lo ao destinatário final.



Com o e-Not, os atos notariais podem ser realizados de maneira 100% digitais, entre eles escrituras, procurações, testamentos e atas notariais. A transição foi iniciada em 20 de julho, devido à pandemia da covid-19.