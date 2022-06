Os homens foram encaminhados para a 32ª DP, na Taquara - Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 09/06/2022 17:21 | Atualizado 09/06/2022 18:31

Rio- Dois homens, de 29 e 32 anos, foram presos em flagrante, na manhã desta quinta-feira (9), após furtarem cerca de 200 metros de fios da estação de BRT Ventura, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. A prisão foi feita por agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).



A equipe fazia rondas de patrulhamento na região quando foi acionada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Mobi-Rio, por volta das 10h50. Os homens foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara) e autuados por furto. Na delegacia foi constatado que em suas respectivas fichas constavam crimes similares.



"A prisão desses criminosos é importante para deixarmos claro que a Prefeitura não vai tolerar crimes e danos no sistema de ônibus do BRT, o que se denota pela quantidade expressiva de atuações dos agentes do Projeto BRT Seguro", ressaltou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.