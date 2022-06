O evento é só o primeiro de mais três que visam desenvolver ações efetivas e de impacto positivo - Divulgação

O evento é só o primeiro de mais três que visam desenvolver ações efetivas e de impacto positivoDivulgação

Publicado 13/06/2022 15:58 | Atualizado 13/06/2022 16:04

Rio- O Planetário da Gávea receberá, nesta terça-feira (14), às 9h, representantes da União Europeia, da Prefeitura do Rio e entidades como Firjan, Instituto BVRio e Pacto Global das Organizações das Nações Unidas (ONU), para um debate sobre os desafios que o Brasil enfrenta frente ao volume de resíduos plásticos. O motivo é a escolha do Rio para a implantação do Programa Plásticos Circulares nas Américas (CPAP), em inglês Circular Plastics in the Americas.



Segundo a assessoria de imprensa do evento, a cidade foi escolhida devido ao seu planejamento e compromisso com a sustentabilidade, como o Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática (PDS), lançado em junho do ano passado, que reúne metas para serem atingidas até 2050.



O encontro será o primeiro de mais três que irão ocorrer ao longo desse ano, com datas para agosto e outubro – este último acontecendo simultaneamente com a Conferência Rio +30. A ideia é que, ao final dos eventos, sejam desenvolvidas ações efetivas que impactem de maneira positiva a vida do cidadão. De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2020), desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), de todo o lixo que a população brasileira descarta, 16,8% é plástico.

O CPAP foi lançado em setembro do ano passado e, além do Brasil, conta com Chile, Colômbia e Canadá. Seu principal objetivo é abordar os desafios que a cidade enfrenta com o resíduo plástico. Nessa mesma linha, o Projeto CPAP Brasil busca promover soluções inovadoras, com atenção especial à prevenção e combate ao plástico em rios e oceanos, equipamentos avançados para setores de reciclagem, e outros.