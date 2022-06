O Seeduc + Perto já percorreu as cidades de Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Itaperuna, Miracema, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e Petrópolis - Divulgação

O Seeduc + Perto já percorreu as cidades de Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Itaperuna, Miracema, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e PetrópolisDivulgação

Publicado 21/06/2022 18:17 | Atualizado 21/06/2022 19:06

Rio - Servidores e alunos dos municípios de Três Rios e Teresópolis, na Região Serrana, poderão resolver serviços variados com a Secretaria de Estado de Educação através do Programa Seeduc + Perto (confira programação abaixo) nesta quarta (22) e quinta-feira (23). A iniciativa vem percorrendo o estado para levar mais de 50 tipos de prestação de serviço ao público



Serão tratados assuntos como aposentadoria, quadro de horários, infraestrutura e pagamentos. O Seeduc + Perto, segundo o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, quer trazer mais comodidade a quem precisa resolver pendências com a pasta. "Estamos percorrendo o estado levando esses serviços para que as pessoas não precisem ir até à sede, evitando o desgaste da viagem e economizando dinheiro com transportes. Nossas equipes têm realizado atendimentos e resolvido problemas de anos em apenas alguns minutos", explica.



Nas últimas semanas, o Seeduc + Perto percorreu as cidades de Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Cardoso Moreira, Varre-Sai, Itaperuna, Miracema, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias e Petrópolis.



Programação:



Três Rios



Dia 22/6 – Quarta-feira

Local: Colégio Estadual Condessa do Rio Novo, Rua Pref. Joaquim José Ferreira, 57,

Horário de atendimento: das 10h às 16h





Teresópolis



23/6 – Quinta-feira

Local: Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, Av. Lúcio Meira, 311, Várzea.

Horário de atendimento: das 10h às 16h