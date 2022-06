Com os homens foram encontrados um revólver e seis munições intactas - Divulgação

Com os homens foram encontrados um revólver e seis munições intactasDivulgação

Publicado 26/06/2022 13:27 | Atualizado 26/06/2022 13:30

Rio- Três homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no último sábado (25). A prisão foi feita por agentes do São Gonçalo Presente.



Segundo a PM, os policiais viram um veículo passar em alta velocidade e o interceptaram. Após abordarem o carro e revistarem os três homens, a polícia encontrou um deles com um revólver e seis munições intactas.



O homem que foi encontrado com a arma de fogo alegou não ter documentação de registro. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).