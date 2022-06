Cerimônia aconteceu durante o evento Conexão Digital - SMCT/Laura Fantti

Publicado 28/06/2022 18:46 | Atualizado 28/06/2022 18:53

Rio- Ana Beatriz Jesus dos Santos, de 18 anos, desde pequena gostava de tecnologia. "Cresci com tecnologia em casa, pois minha família sempre esteve envolvida nisso. Montagem de computadores, carros de controle remoto, entre outros projetos", disse a jovem. Ana Beatriz chegou a procurar cursos para se aprimorar, mas eram todos caros: "Quando achei as aulas gratuitas da Nave do Conhecimento, foi uma oportunidade gratificante".



Ana Beatriz é um dos 100 alunos que fizeram e receberam certificado dos cursos gratuitos da Nave do Conhecimento do Engenhão, na Zona Norte, nesta terça-feira (28). Entre os cursos prestados estavam Marketing Digital, Ferramentas Digitais, Fotografia com celular, entre outros. O objetivo é a busca por novos conhecimentos, visando a democratização do acesso e a inserção desses jovens no mercado de trabalho.

A entrega foi feita pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), durante o evento Conexão Digital, uma exposição que reúne mostra de novas tecnologias com robótica, imersão virtual e exposição de fotografias digitais produzidas pelos alunos.



“A entrega da certificação aos alunos hoje é a prova simbólica de quanto esse projeto Nave do Conhecimento é importante”, reconheceu o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho. “Não só no futuro, mas agora no presente, todos nós precisamos saber utilizar as ferramentas tecnológicas. É nosso papel desenvolver ações que gerem oportunidades, principalmente para aqueles que mais precisam”.