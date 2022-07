"Chegamos ao Rio com a missão de trazer luz a um tema muito importante para nós e para o planeta: a reciclagem e a preservação do meio ambiente", afirmou Renato Paquet, ecólogo pela UFRJ e secretário-executivo da Recicla Latas - Imagem Ilustrativa

"Chegamos ao Rio com a missão de trazer luz a um tema muito importante para nós e para o planeta: a reciclagem e a preservação do meio ambiente", afirmou Renato Paquet, ecólogo pela UFRJ e secretário-executivo da Recicla LatasImagem Ilustrativa

Rio - Em ano de eleição e com o aquecimento global batendo à porta, chegou a hora de dirigentes pensarem no futuro. Por isso, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) e a Recicla Latas, responsável pela reciclagem nacional de latas de alumínio, se unem para oferecer um curso online para gestores públicos focado na política ambiental carioca, na próxima quarta (20) e quinta-feira (21).



Da lei à aula prática, o projeto, que já capacitou cerca de 230 gestores no Ceará e no Rio Grande do Sul, objetiva instruir esses líderes em economia circular, importância da logística reversa, Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e outros temas relacionados à gestão integrada de resíduos sólidos. O link do acesso ao curso será enviado por e-mail para cada um dos dirigentes cadastrados, e os interessados em participar devem acessar o link e preencher o formulário de inscrição.



Além dos agentes citados, a ação contará com apoio da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (ANAMMA), da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), da Felsberg Advogados e da startup Polen – Solução e Valoração de Resíduos. São os especialistas desses grupos que ministrarão as aulas, como Fabrício Soler, advogado referência no tema resíduos sólidos do Brasil e consultor jurídico da Organização das Nações Unidas (ONU).



"Chegamos ao Rio com a missão de trazer luz a um tema muito importante para nós e para o planeta: a reciclagem e a preservação do meio ambiente. Estado esse que tem uma peculiaridade em relação aos outros do Brasil, pois tem grande parte dos seu municípios na extensão litorânea, conta com grandes reservas preservadas de Mata Atlântica e possui o maior parque florestal urbano do mundo, o Parque Estadual da Pedra Branca e a Floresta da Tijuca", destacou Renato Paquet, ecólogo pela UFRJ e secretário-executivo da Recicla Latas.



Programação:



20 de julho



9h às 9h15 - Abertura



9h15 às 9h45 - Conceitos de Economia Circular (Renato Paquet - Secretário Executivo da Recicla Latas)



9h45 às 10h30 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e Recicla+ (Renata Vilarinho - Diretora de Parcerias Estratégicas da Polen)



10h30 às 11h15 - O papel do Ministério Público no cumprimento da legislação sobre resíduos (Representante do Ministério Público - a confirmar)



11h15 às 11h30 - Desafios e Oportunidades na Gestão de Resíduos no Brasil (Renato Paquet - Secretário Executivo da Recicla Latas)



11h30 às 12h - Debate





21 de julho



9h às 09h10 - Abertura



9h10 às 09h45 - Marco regulatório do saneamento e responsabilidade dos municípios (taxa e tarifa) (Fabrício Soler - Felsberg Advogados)



9h45 às 10h45 - Políticas Públicas em Desenvolvimento, Sustentabilidade e Economia Circular no Estado do Rio de Janeiro (Irlaine Alvarenga – Superintendente SEAS/RJ)



10h45 às 11h30 - Mapa dos Resíduos no Rio de Janeiro – (Carolina Zoccoli – Firjan/RJ)



11h30 às 12h - Debate e Encerramento