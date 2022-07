Os materiais foram recuperados pelos agentes do 31º BPM (Barra da Tijuca) - Divulgação

Publicado 27/07/2022 18:49 | Atualizado 27/07/2022 18:52

Rio- Um adolescente foi detido por agentes do Bairro Presente do 31º BPM (Barra da Tijuca), na madrugada desta quarta-feira (27), após ter furtado diversos materiais do Colégio Estadual Vicente Jannuzzi, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Entre os objetos recuperados pelos policiais estavam uma impressora, um microondas, um telefone celular, diversas bolas e raquetes, além de artigos de escritório e informática.



Devido ao furto, a escola emitiu um comunicado em uma de suas redes informando sobre a suspensão das aulas desta quarta.



O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).