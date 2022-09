Museu Light da Energia promove exposição e experiências interativas sobre eletricidade - Divulgação

Museu Light da Energia promove exposição e experiências interativas sobre eletricidade Divulgação

Publicado 05/09/2022 13:22 | Atualizado 05/09/2022 14:04

Rio - O Museu Light da Energia reabriu as suas portas para o público nesta segunda-feira (5). Após mais de dois anos fechado, o espaço, localizado no Centro do Rio, vai promover uma nova exposição, além de experiências interativas para todas as idades.



Conhecido por seu trabalho educativo na conscientização sobre o uso eficiente da energia elétrica, o museu estimula seus visitantes a refletirem sobre hábitos de consumo e redução dos desperdícios. Por isso, ele é especialmente indicado para visitas escolares. Além disso, a entrada é gratuita para todo o público.

fotogaleria

Públicos de todas as idades estão convidados para conhecer o novo espaço e desmistificar os mistérios que envolvem a eletricidade. Estela Alves, especialista em Marketing e Responsabilidade Social da Light, destaca que a energia é um tema amplo e complexo, que está completamente inserido no nosso dia a dia. "O museu traz consciência de forma divertida e interativa. Quem entra no museu sai com uma nova percepção de seu papel como consumidor e a importância de mudar seus hábitos e contribuir com a eficiência energética”, acrescentou.O local apresentará aos visitantes uma exposição educativa inovadora, que ensina o que é energia com atividades interativas, digitais, eletrônicas e mecânicas. A exposição conta com 11 experiências distribuídas em três ambientes: Sala Clara, Túnel da Energia e Sala Escura.O visitante começa o passeio pela Sala Clara, onde encontra jogos, painéis e uma maquete de Lego. Ainda neste pavimento, inicia-se a descoberta sobre a energia e suas diferentes formas, suas transformações, onde é encontrada e quais são as suas fontes.Depois, o público vive uma experiência sensorial no Túnel da Energia, e percebe, por meio de seus movimentos, com imagens e sons, que seu corpo também produz energia.Ao sair do túnel, a Sala Escura desvenda o movimento do elétron e os conceitos mais básicos, como eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Um dos experimentos ainda promove uma brincadeira coletiva, onde as pessoas conseguem mover energia para acender as luzes de um prédio.O espaço também oferece dois jogos eletrônicos que permitem que um grupo de visitantes jogue ao mesmo tempo. A “Casa Eficiente”, em que o desafio do jogador é eliminar os desperdícios de energia e o “Quiz da Energia”, com perguntas para testar quem acerta as curiosidades sobre o tema mais rápido e em menos tempo.Localizado no Centro Cultural Light, na Av. Marechal Floriano, o museu já recebeu entre 2012 e 2020 cerca de quatro mil instituições de ensino e mais de 160 mil visitantes.