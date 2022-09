Peças de renda de Dona Conceição são expostas em exibição - Divulgação

Publicado 16/09/2022 13:29 | Atualizado 16/09/2022 13:43

Rio - O Galão das Artes da Comlurb, na Gávea, Zona Sul recebe, a partir desta quinta-feira (15), a exposição "A Renda e Seus Encantos". A mostra irá exibir até o dia 15 de outubro as obras de Dona Conceição, 87 anos, conhecida como a única mulher rendeira em atividade no Rio de Janeiro. No local, serão realizadas oficinas gratuitas da artesã.

Produzindo peças sempre com acabamento refinado, Maria da Conceição Gomes usa materiais reaproveitados, como barbantes, restos de linha, sacos usados de farinha de trigo, materiais descartados de confecções e armarinhos. Nas mãos da profissional, o barbante reciclado é transformado em renda de filé e o ponto arrastão com acabamento de macramê vira cachecóis, caminhos de mesa, paninhos de bandeja, blusas, saídas de praia e calças.

A renda de filé, utilizada nas obras, é composta de malhas e nós, seguindo a técnica da rede de pescadores, feita com uma agulha de madeira ou plástico, chamada navete. Já a renda de bilro é produzida sobre uma almofada com suporte de madeira, onde os fios são trabalhados por meio de pequenas peças de madeira torneada. O labirinto, também conhecido como crivo e exposto na exibição, é um tipo de renda de agulha que tem a característica de tecer o fio desfiado com linha, seguindo desenhos riscados previamente.



A maior habilidade da artesã é a confecção de crivos ou labirintos, feitos de sacos de farinha de trigo, que, depois de cortados, desfiados, colocados no tear e finalizados com bordados, viram peças. Até os instrumentos de trabalho são confeccionados pela própria rendeira, com materiais reciclados, como a navete, feito de bambu, e os suportes, de madeira aproveitada.

Natural de Touros, cidade pesqueira do Rio Grande do Norte, Dona Conceição está no Rio há mais de 50 anos. Ela aprendeu o ofício com a mãe, aos dez anos de idade, tecendo redes de pesca. Voluntária no Galpão das Artes, por mais de 15 anos Dona Conceição promoveu oficinas gratuitas do seu ofício. A artesã mostra como é possível criar arte e utilitários totalmente funcionais e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Ela já apresentou três exposições no Galpão, sendo a última em 2015.

Dona Conceição sempre é chamada para ensinar atrizes a fazer renda em novelas regionais, além de ter suas peças utilizadas em programas de TV, entre eles, Como Uma Onda, Casseta e Planeta, Malhação, Araguaia e Velho Chico, todos da TV Globo.



Serviço

Horário da exposição: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Horário das oficinas: Todas as terças e quintas-feiras, às 14h.

Endereço: Rua Padre Leonel Franca, s/nº – Gávea, debaixo do Viaduto Lagoa-Barra, ao lado do Planetário da Cidade

Entrada: Gratuita