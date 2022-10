Uma arma, 15 munições, um caderno e uma máquina de contar cédulas foram apreendidos durante a ação policial - Divulgação

Publicado 02/10/2022 08:32 | Atualizado 02/10/2022 11:57

Rio - Policiais militares prenderam, na noite deste sábado (1º), um homem suspeito de ter envolvimento com o tráfigo de drogas em Macaé, Região dos Lagos. Com ele, os agentes encontraram uma arma, munições e uma máquina de contar cédulas. A identificação do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 32º BPM (Macaé) o encontraram na comunidade das Malvinas. Não houve confronto durante a ação no local.



O caso foi registrado na 132ª DP (Macaé).