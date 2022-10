Carro bate em quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Publicado 03/10/2022 10:41 | Atualizado 03/10/2022 11:08

Rio - Um carro invadiu a calçada e bateu em um dos quiosques na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). O acidente aconteceu após dois veículos baterem na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 9. Não há informação de pessoas feridas.

fotogaleria Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a ocorrência aconteceu às 7h22. No momento, o reboque da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) está a caminho para a retirada do veículo do local.

Agentes da Polícia Militar também estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.