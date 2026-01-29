Protesto dos motoboys na Av Brasil, nesta quinta-feira(29). - Érica Martin/Agência O Dia

29/01/2026

Rio - Pelo segundo dia seguido , motoboys realizaram uma manifestação em prol de mais segurança nas ruas. Nesta quinta-feira (29), o grupo saiu de Campo Grande, na Zona Oeste, em direção ao Centro Rio. O protesto foi acompanhado pela Polícia Militar.

Em imagens que circulam pelas redes sociais é possível ver entregadores circulando pela Avenida Brasil e nos acessos a Ponte Rio-Niterói. Segundo o Centro de Operações Rio, o protesto não provocou interdições.

O ato ocorre após a morte de três entregadores durante diferentes tentativas de assalto. Os crimes aconteceram no intervalo de uma semana.

Entenda o caso

Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, morreu após ser baleado em um assalto na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no fim da noite desta terça-feira (27).

O caso aconteceu em uma das vias movimentadas da região, que dá acesso ao bairro Coelho da Rocha. O motociclista atuava em aplicativos. Segundo testemunhas, ele estava trabalhando no momento em que foi abordado por bandidos e teve a moto e os pertences roubados.



Amigos afirmam que Bruno não reagiu ao assalto, mas se assustou deixando a moto cair, momento em que os criminosos atiraram. O capacete da vítima chegou a ficar com a marca do tiro e ensaguentado.



O entregador de pizza Paulo Vitor de Souza Lopes morreu baleado durante um assalto na noite do útlimo domingo (25) na Avenida Cesário de Melo, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste. Ele realizava uma entrega no momento em que acabou surpreendido por criminosos.

Na tarde de segunda (26), centenas de motoboys realizaram outra manifestação pela Rua Laudelino Vieira de Campos, na altura da Rua Campo Grande, em busca de Justiça. Durante o protesto, o grupo chegou a parar em frente ao 40º BPM (Campo Grande). Alguns participantes levaram balões brancos em sinal de pedido por paz.

Na ocasião, imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que a vítima saiu de um prédio após realizar uma entrega e subiu em sua motocicleta. Na sequência, Marcelo foi abordado por dois homens armados, que também estavam em uma moto. Desesperado, ele jogou a bolsa de entregas no chão e tentou fugir a pé, mas acabou baleado nas costas poucos metros depois. Nem a motocicleta e nem a bolsa foram levadas.



