Modelo foi vítima de importunação sexualReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2021 20:18 | Atualizado 16/12/2021 20:23

Rio - Carol Portaluppi relatou um episódio revoltante ocorrido nesta quinta-feira (16). A filha do ex-jogador Renato Gaúcho contou nos stories que foi alvo de importunação sexual nas ruas do Rio de Janeiro.

"Eu estava andando na rua do Leblon quando um cara enfiou uma garrafa de água na minha bunda. Que isso, gente? Não estou conseguindo falar", escreveu. Abalada com a situação, a modelo não falou mais detalhes do ocorrido.

Importunação sexual é um crime previsto no Art. 215 do Código Penal e consiste no ato de "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro" e a pena é de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.