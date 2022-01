Filho de Faustão é comparado com junção do ex-jogador de futebol Kaká com o carnavalesco Milton Cunha - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 17/01/2022 22:12 | Atualizado 17/01/2022 22:59

Filho de Fausto Silva, João Guilherme gerou muita curiosidade do público desde a pré-estreia do apresentador na Band durante a noite do réveillon. Ao lado da jornalista Anne Lottermann, ele e o pai iniciaram em definitivo o programa de auditório diário nesta noite segunda-feira, 17. E nessa nova aparição, o público reagiu com entusiasmo e bom humor com o novo visual do rapaz, que ostentou um fino "bigodinho" e um jaqueta espalhafatosa.

Confira algumas comparações sarcásticas de usuários do Twitter!

"Ô, louquinho meu!" (vulgo filho do Faustão) #FaustaoNaBand pic.twitter.com/LmFutJ6Z0W — Fabricio com F de falido (@naoFabricio) January 18, 2022