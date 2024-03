Uma das áreas bastante afetadas pelas fortes chuvas, Ilha do Caxangá tem alagamento e sirenes acionadas - Reprodução

Uma das áreas bastante afetadas pelas fortes chuvas, Ilha do Caxangá tem alagamento e sirenes acionadasReprodução

Publicado 22/03/2024 18:01 | Atualizado 22/03/2024 18:06

A Defesa Civil de Teresópolis registrou cinco ocorrências devido às chuvas fortes na tarde desta sexta-feira (22) na cidade: três árvores em risco de queda no Soberbo, na Cascasta dos Amores e no Alto; deslizamento de terra na Rua Américo Berlim, no Jardim Féo; e vistoria estrutural de imóvel na Barra do Imbuí, sem risco de desabamento. Não há registro de desabrigados ou desalojados.

Os maiores volumes de chuva registrados até o momento foram no Parnaso (42,4 mm), no Vale da Revolta (38.8 mm), na Coreia (38,4 mm) e no Meudon (37,16 mm). Houve acionamento da sirene na Ilha do Caxangá.



Foi feita uma vistoria na Barragem do Caleme, com abertura do dreno, para baixar o nível da água no local.

O município segue em Estágio de Atenção devido à previsão de continuidade de chuva forte nas próximas horas. Moradores devem seguir atentos aos alertas via SMS e sirenes da Defesa Civil. Em caso de emergência, ligar 199 ou entrar em contato via WhatsApp (21) 2742-7025.