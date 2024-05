A Aliança Terê do Bem é um projeto de continuidade do atual governo municipal - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/05/2024 17:52 | Atualizado 26/05/2024 17:56

Em evento que lotou o tradicional Teatro Higino, em Teresópolis, neste sábado (25), o atual assessor especial do Governo do Estado do Rio de Janeiro Alex Castellar (PL) lançou sua pré-candidatura a prefeito do município. Castellar terá como companheiro de chapa Davi Serafim (PSD), ex-secretário municipal de Obras e Serviços Públicos. A dupla chega com força com o apoio das grandes lideranças do Partido Liberal, como o governador Claudio Castro, o atual prefeito do município Vinicius Claussen, os senadores Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho e os deputados federais General Pazzuelo e Altineu Côrtes.



Batizado de Aliança Terê do Bem, o projeto é o que conta com o maior número de partidos coligados e, portanto, tem o maior número de pré-candidatos a vereadores para as eleições de 2024. Também estão com a chapa o PSD, partido do pré-candidato a vice-prefeito, o Solidariedade, o Novo e o Republicanos.



“Dia histórico quando lançamos oficialmente a nossa pré-candidatura a prefeito e vice-prefeito de Teresópolis. Diante de nossas famílias, amigos e apoiadores, entregamos nossa missão diante de Deus com a certeza de que essa aliança é a mais preparada para continuar liderando os processos de mudança iniciados pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen, especialmente no que diz respeito à valorização dos servidores, ao combate à corrupção, ao saneamento das contas públicas e à geração de oportunidades! Teresópolis não pode retroceder. Rumo à vitória!”, afirmou Castellar.



Para o prefeito Vinicius Claussen, a chapa Castellar e Serafim representa a esperança de continuidade de um projeto de transformação da política de Teresópolis, iniciado em 2018 com sua primeira eleição. “Em 2018, decretamos o fim do luto em Teresópolis. Avançamos muito. Agora nosso trabalho é dar continuidade a esse processo de transformação iniciado, com Alex Castellar e Davi Serafim. Além disso, nosso outro desafio é fazer a maioria na Câmara Municipal, para eliminarmos o resto do mau que ainda existe”, comentou o Prefeito.