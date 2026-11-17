Ação busca mapear áreas que necessitam de maior atençãoFoto: Divulgação/PMTR
Durante o levantamento, agentes de combate às endemias percorrem imóveis selecionados do município para verificar possíveis criadouros do mosquito. As visitas incluem a inspeção de recipientes e outros locais que possam acumular água, além da coleta de amostras quando necessário.
O material recolhido e as informações registradas durante as inspeções permitem avaliar os índices de infestação em diferentes regiões da cidade. Com os resultados, a administração municipal poderá identificar os locais que precisam de maior atenção e direcionar as medidas de controle de acordo com a situação encontrada.
Levantamento orienta ações de prevenção
Em Três Rios, o trabalho é conduzido pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, responsáveis pelas inspeções nos imóveis incluídos na pesquisa. A iniciativa também contribui para acompanhar a distribuição dos focos do mosquito pelo território municipal.
Além da atuação dos agentes, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para o desenvolvimento do levantamento. A orientação da pasta é permitir a entrada dos profissionais nos imóveis selecionados, facilitando a inspeção dos espaços que podem servir de criadouros.
Moradores devem manter cuidados
A manutenção desses locais é importante para evitar condições favoráveis à reprodução do mosquito, especialmente em recipientes onde a água fica parada.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o enfrentamento à dengue e às demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti exige ações permanentes. O trabalho das equipes de saúde, aliado à participação dos moradores, é apontado como essencial para reduzir os criadouros e controlar a presença do mosquito no município.
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