Ação busca mapear áreas que necessitam de maior atenção - Foto: Divulgação/PMTR

Ação busca mapear áreas que necessitam de maior atençãoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 17/11/2026 17:06 | Atualizado 18/11/2026 16:05

A Prefeitura de Três Rios iniciou o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) 2026, trabalho que busca identificar a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, e tem como finalidade mapear as áreas que demandam maior atenção no combate ao vetor.





Durante o levantamento, agentes de combate às endemias percorrem imóveis selecionados do município para verificar possíveis criadouros do mosquito. As visitas incluem a inspeção de recipientes e outros locais que possam acumular água, além da coleta de amostras quando necessário.



O material recolhido e as informações registradas durante as inspeções permitem avaliar os índices de infestação em diferentes regiões da cidade. Com os resultados, a administração municipal poderá identificar os locais que precisam de maior atenção e direcionar as medidas de controle de acordo com a situação encontrada. LEIA MAIS: Três Rios confirma casos de malária e mpox no município Durante o levantamento, agentes de combate às endemias percorrem imóveis selecionados do município para verificar possíveis criadouros do mosquito. As visitas incluem a inspeção de recipientes e outros locais que possam acumular água, além da coleta de amostras quando necessário.O material recolhido e as informações registradas durante as inspeções permitem avaliar os índices de infestação em diferentes regiões da cidade. Com os resultados, a administração municipal poderá identificar os locais que precisam de maior atenção e direcionar as medidas de controle de acordo com a situação encontrada.

Levantamento orienta ações de prevenção



O LIRAa é utilizado como ferramenta de monitoramento da presença do Aedes aegypti. A partir dos dados obtidos, os municípios conseguem identificar possíveis áreas de risco e planejar ações de combate ao mosquito de maneira mais direcionada.



Em Três Rios, o trabalho é conduzido pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental, responsáveis pelas inspeções nos imóveis incluídos na pesquisa. A iniciativa também contribui para acompanhar a distribuição dos focos do mosquito pelo território municipal.



Além da atuação dos agentes, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para o desenvolvimento do levantamento. A orientação da pasta é permitir a entrada dos profissionais nos imóveis selecionados, facilitando a inspeção dos espaços que podem servir de criadouros.

Moradores devem manter cuidados



A prevenção também depende dos cuidados adotados pela população dentro de casa e nos espaços externos dos imóveis. Entre as recomendações estão eliminar recipientes que possam acumular água e verificar regularmente quintais, calhas, ralos e caixas-d'água.



A manutenção desses locais é importante para evitar condições favoráveis à reprodução do mosquito, especialmente em recipientes onde a água fica parada.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o enfrentamento à dengue e às demais doenças transmitidas pelo Aedes aegypti exige ações permanentes. O trabalho das equipes de saúde, aliado à participação dos moradores, é apontado como essencial para reduzir os criadouros e controlar a presença do mosquito no município.