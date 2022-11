Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Dra. Claudia Del Claro, especialista em lentes de contato, alerta para os perigos do mau uso: "alguns cuidados são essenciais para evitar doenças oculares e até mesmo a cegueira", explica.

Com o slogan “Usar bem para usar sempre” a Campanha Setembro Safira que ocorre sempre no mês de setembro, tem o objetivo de conscientizar e educar a população para os correto uso das lentes de contato, a cada ano sensibiliza mais e mais usuários. No entanto, o assunto não pode parar por ali.

As lentes de contato são um excelente recurso óptico e ótima alternativa ao uso dos óculos, possibilitando melhor qualidade de vida, conforto visual e ampliação do campo de visão. Mas, para desfrutar de todos os seus benefícios, são necessários cuidados especiais.

Levantamentos mostram que cerca de 80% dos usuários têm maus hábitos ao usar lentes de contato. A Dra. Claudia Del Claro, especialista em lentes de contato, alerta para os perigos do mau uso: " alguns cuidados são essenciais para evitar doenças oculares e até mesmo a cegueira", explica.

Segundo ela, os principais erros são o não descarte dentro do prazo de validade, molhá-las na água do chuveiro, da piscina ou do mar, a falta de higiene das mesmas e o não uso de produtos adequados para a desinfecção diária.

"O mau uso das lentes pode trazer sérias complicações, principalmente as úlceras na córnea", revela. Infecções nessa região podem ter consequências devastadoras, limitando a visão por conta das cicatrizes causadas pelas feridas e, se extensas, podem levar ao transplante de córnea ou até mesmo à perda do globo ocular.”

Conheça os 10 mandamentos para o uso saudável das lentes de contato

1. Lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear as lentes;

2. Para limpar e armazenar, recorra somente à solução de limpeza específica para o produto (não use soro fisiológico nem água). Faça movimentos de fricção e enxágue;

3. Não utilize as lentes após o seu vencimento;

4. Todos os dias, após colocar as lentes nos olhos, despreze completamente a solução multiúso que ficou no estojo. Limpe-o com a própria solução. Substitua o estojo a cada três meses;

5. Não durma com as lentes de contato;

6. Não tome banho de chuveiro nem entre no mar, no rio ou na piscina com o acessório;

7. Use colírios lubrificantes;

8. Alterne as lentes com os óculos;

9. Faça higiene nos cílios diariamente com xampu neutro ou produtos não oleosos próprios para o uso oftalmológico;

10. As lentes de contato devem ser adaptadas e supervisionadas pelo médico oftalmologista. Em caso de desconforto, dor, olhos vermelhos ou visão embaçada, suspenda o uso e procure atendimento.

O objetivo desta campanha é reduzir os casos de doenças como a ceratite infecciosa, diminuir o número de transplantes de córnea e perda da visão por complicações pelo uso inadequado das lentes de contato: “Como sabemos quais são os principais hábitos inadequados de cuidados com as lentes e que estes são facilmente mutáveis com a conscientização e educação, é fundamental que esta mensagem atinjam o maior número de pessoas”. finaliza a Dra. Claudia.