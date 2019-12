Menino de 13 anos é atingido por raio em Brasília

Brasília - Um menino de 13 anos foi atingido por um raio na tarde desta segunda-feira (23) em Samambaia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro e encontrou a criança desacordada e com parada cardiorrespiratória.



De acordo com os bombeiros, o garoto caminhava em uma área descampada no momento que foi atingido. Durante o atendimento no local, a vítima passou por um procedimento de reanimação e foi encaminhado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de helicóptero.

Ao chegar na UPA o menino foi entubado e transferido para o Hospital Regional de Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele continua inconsciente mas "com sinais vitais estáveis".

No domingo (22), o Instituto de Meteorologia também emitiu alerta para chuvas intensas no Distrito Federal e estendeu o aviso até terça-feira (24).