Família oferece R$ 2 mil por informações de cachorros levados em carro roubado

Mais de 36 horas depois, os dois cachorros da raça Shitzu, que estavam dentro do Renault Captur vermelho roubado no Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, seguem desaparecidos. Simon, de 8 anos, e seu filhote Mel, de 6, foram levados por criminosos armados na noite desta sexta-feira (3), na altura do Posto 9 na orla.

"O foco está em encontrar os dois. O carro nem ligamos. Continuamos procurando e divulgando. O Simon, meu filho de quatra patas, vivia com a mãe no Recreio. Mel é filha do Simon e ficou na família"diz um dos donos dos cachorros, que prefere não se identificar..

A recompensa é de R$ 2 mil para quem encontrá-los. O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio).

Relembre o caso

Uma mulher estava saindo de carro do prédio onde mora quando foi surpreendida por criminosos armados, que levaram o veículo e os dois animais. Desesperada, a dona, que prefere não se identificar, disse que a dupla é o xodó da família.

Presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara do Rio, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho (PODE), disse que irá realizar uma mobilização nas redes sociais para que os criminosos se sensibilizem de alguma forma.

"Vamos acionar protetores e a Delegacia de Meio Ambiente, a quem compete salvaguardar os animais. Acredito que uma mobilização nas redes sociais vá ajudar nas buscas. Se não sensibilizar os criminosos, que alguma testemunha dê alguma dica do paradeiro destes cachorros", disse o parlamentar.