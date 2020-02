Bandidos quebram cadeados e roubam cálice e 50 hóstias de igreja

Em nota, paróquia lamentou o roubo e o considerou um 'ato de violência' Divulgação

Homens não identificados furtaram uma âmbula ( tipo de cálice) com 50 hóstias, na Igreja de São Benedito, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com nota oficial da Diocese de Nova Iguaçu, o furto ocorreu entre a noite sábado e a madrugada de domingo (2). Os invasores chegaram ao sacrário após quebrar dois cadeados e terem acesso ao salão paroquial. A Igreja de São Benedito faz parte da comunidade da paróquia de Santo Antônio da Jacutinga, padroeiro do município.

A nota divulgada pela Diocese diz que além da âmbula com as hóstias, "outras coisas" da igreja também teriam sido levadas pelos ladrões. No entanto, os demais objetos furtados não foram descritos no documento.

Por conta da profanação do sacrário, onde ficava guardada a âmbula com as hóstias, um ato penitencial e de desagravo, foi convocado para acontecer, nesta quarta-feira às 18h, com uma celebração na Igreja de São Benedito. A celebração terá a participação do bispo diocesano de Nova Iguaçu, Dom Gilson Andrade da Silva.

"Profanar o santíssimo sacramento é um ato de violência que atinge e prejudica toda comunidade dos fies cristãos e não apenas à comunidade local que foi vítima do vandalismo. Lamentamos profundamente que tais atitudes se repitam em nossos dias e queremos nos penitenciar pelo desamor com que se tratou o Sacramento do amor. Por isso, na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 18h, estaremos realizando a celebração penitencial, juntamente com com a celebração eucarística, como ato de desagravo a jesus Sacramentado, na Igreja de São Benedito, Paróquia da catedral." diz um trecho da nota.

De acordo com a Igreja Católica, a hóstia (pedaço de pão ázimo que é consagrado durante a missa e oferecida aos fieis na comunhão) representa o corpo e o sangue de Cristo. O ato da distribuição das hóstias consagradas faz parte das missas e lembra quando Jesus fez a última ceia compartilhando o pão e o vinho com seus apóstolos, simbolizando a purificação dos pecados pelo derramamento do sangue e da crucificação do seu corpo na cruz. A Diocese de Nova Iguaçu reúne paróquias e igrejas de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis e Mesquita.