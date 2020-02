Paulo Coelho elogia BTS: 'Clássico e contemporâneo'

Seria Paulo Coelho um kpopper? O escritor brasileiro, conhecido por escrever diversos best-sellers, como "O Alquimista", causou surpresa ao elogiar a banda de K-pop BTS no Twitter.

A boy band lançou recentemente o segundo teaser de 'Boy With Love', nova música do grupo em parceria com a cantora Halsey. A tag #BoyWithLuvTeaser2 foi uma das mais comentadas nas redes sociais e recebeu a avaliação positiva do renomado escritor.

"Parabéns ao BTS e ao Army (como são chamados os fãs da banda) pelo #BoyWithLuvTeaser2 . Clássico e contemporâneo ao mesmo tempo”. E o Army, é claro, foi à loucura.