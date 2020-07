Casal miliciano roda na Z. Oeste

Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) prenderam, na manhã de ontem, um casal apontado como chefe de uma milícia que atua em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Carlos Eduardo Cirino Santanna, o "Edu Negão", de 43 anos, e Rosanne Moreira da Silva da Conceição Almeida, de 38, conhecida como "Tia", foram surpreendidos enquanto dormiam, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

As informações que levaram ao casal foram obtidas pelo Disque-Denúncia, que oferecia duas recompensas de R$ 1 mil por eles. Segundo a Polícia, era por meio de homicídios que o grupo criminoso controlava a região de Porto das Caixas. Enquanto Carlos Eduardo chefiava a milícia, Rosanne era responsável por gerenciar as finanças do grupo e controlar as armas utilizadas pela quadrilha.