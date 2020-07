Eduardo Bolsonaro opera joelho e diz que fará fisioterapia

Brasília - Através de seu perfil no Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) informou que fez uma cirurgia no joelho.

Na postagem, que foi feita neste sábado, o filho do presidente diz que a operação reconstruiu o ligamento de um dos joelhos. A cirurgia aconteceu na última sexta-feira e Eduardo já teve alta.

Na foto postada por Eduardo, é possível ver o deputado deitado na maca após o procedimento. Entretanto, não é possível ver qual joelho o deputado operou. No texto, ele agradeceu a equipe médica e disse que fará fisioterapia por seis meses.

"Fiz cirurgia para reconstituir o ligamento do joelho rompido. Agradeço ao Dr. Paulo Lobo, equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, técnicos e auxiliares de enfermagem do HOME. Tudo bem, entrei ontem e saí hoje. Agora mais 6 meses de fisioterapia e estarei zerado. Amém.", escreveu Eduardo Bolsonaro em publicação no Twitter.

Apesar de ter confirmado a cirurgia e a necessidade de fisioterapia, Eduardo não informou se irá se afastar do mandato na Câmara dos Deputados para se recuperar do procedimento.