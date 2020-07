Atriz de 'O Vento Levou' morre aos 104 anos

Olivia de Havilland, que estrelou o filme 'E o Vento Levou', de 1939, morreu na noite de sábado, aos 104 anos. A notícia foi confirmada pelo site 'Entertainment Weekly', que informou que a atriz morreu de causas naturais enquanto dormia em sua casa em Paris.

Filha de pais ingleses, a atriz nasceu no Japão, cresceu na Califórnia e vivia em Paris desde 1953. Ícone da era de ouro do cinema, ela tem dois Oscar de melhor atriz. Depois de se aposentar, ela fez poucas aparições públicas, mas retornou a Hollywood em 2003 para participar da 75ª edição do Oscar.