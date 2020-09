Encontro está marcado

A Conmebol, entidade máxima que comanda o futebol na América do Sul, confirmou ontem as datas, os horários e os locais das duas rodadas iniciais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. A Seleção Brasileira estreará em São Paulo, contra a Bolívia, já no dia 9 de outubro.

O segundo compromisso da equipe comandada pelo técnico Tite será contra o Peru, no dia 13, em Lima. A Seleção se apresentará no dia 5 de outubro. Os jogadores convocados serão liberados apenas no dia 31. Os atletas que atuam no Brasil perderão de duas a três rodadas do Campeonato Brasileiro.

Na última semana, a alta cúpula da Conmebol se reuniu para analisar um possível adiamento do início da competição, mas ficou decidido, pelos dirigentes, que o torneio começará mesmo no próximo mês. A confederação sul-americana aguarda a versão final do protocolo de partidas internacionais da Fifa.

As seleções divulgaram suas listas — ou pré-relações — para as partidas desde a semana passada. Equipes como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai também chamaram jogadores que atuam no futebol brasileiro. O calendário por aqui seguirá sem qualquer alteração durante a Data Fifa, a primeira de 2020 na América do Sul.

A volta da galera

Além dos assuntos relacionados às Eliminatórias para o Mundial do Catar, a Conmebol aproveitou a oportunidade para debater a possibilidade de liberar jogos com público para as partidas da Libertadores da América. A entidade ainda observa a curva de contágio do novo coronavírus para decidir uma data para os torcedores retornarem aos estádios. Por enquanto, o certo é que a fase de grupos será mesmo finalizada com os portões fechados. O protocolo de segurança, no entanto, pode ser flexibilizado a partir das oitavas de final.