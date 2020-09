Tricolor renova com promessa

A diretoria tricolor anunciou ontem a renovação de contrato do atacante John Kennedy, destaque da categoria Sub-20, até o fim de 2024. O vínculo anterior era válido até abril de 2022. A multa rescisória da joia para clubes do exterior é de 40 milhões de euros (cerca de R$ 254 milhões, na cotação atual). O atacante chegou a Xerém aos 14 anos e vem chamando a atenção. Ele marcou 16 gols pelo sub-17 em 2019. A atual gestão do Tricolor tem dado prioridade à renovação de alguns jovens criados em Xerém. Isso porque o clube não quer repetir o que aconteceu com Evanilson, que, mesmo sendo da base do Fluminense, acabou acertando com a Tombense ao final do vínculo no ano passado e foi vendido ao Porto, de Portugal, dando ao Flu apenas 30% do valor da negociação.