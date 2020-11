Por O Dia

São Paulo - O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, domingo, em São Januário, na estreia de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, mas perdeu Felipe Melo para o restante da temporada. O zagueiro/volante sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e será submetido a uma cirurgia ainda nesta segunda-feira na capital paulista. No Twitter, muitos do torcedores do próprio Palmeiras comemoraram a lesão do capitão.

Polêmico dentro e fora de campo por conta de seu comportamento e de suas opiniões políticas, Felipe Melo não contou com a benevolência dos críticos em sua recuperação, que deverá durar pelo menos quatro meses. No jogo contra o Vasco, ele já havia virado assunto nas redes sociais pela chave de braço que aplicou em Léo Matos à espera de uma cobrança de escanteio.

A @liliibrito tracou a conta



Mas certamente ela nunca reclamou do discurso de ódio né?



Com essa cara ainda.... pic.twitter.com/TzJaC51Aau — Paco Belmonte (@PacoB0800) November 8, 2020

Eu quero que o Felipe Melo se foda — Adriel (@Adri_ell) November 9, 2020

Menos se for o Felipe Melo https://t.co/71KZyLOOv3 — julio (@Julioocro) November 9, 2020

Em seu Instagram, Felipe Melo lamentou a lesão e acredita que poderia ter sido ainda mais grave.