Durante o dia de ontem, estudantes de todo o Brasil, além de entidades, foram às redes sociais pedir mais um adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) após a disponibilização do Cartão de Confirmação de Inscrição por parte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O motivo do pedido foram os altos números da pandemia de covid-19, que já haviam adiado as provas uma vez, jogando-as para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

"Realizar o Enem com o número de mortes por covid-19 aumentando sem um plano de segurança efetivo para a realização da prova é uma irresponsabilidade", afirmou a UNE em sua conta oficial no Twitter.

O cartão contém número de inscrição, data, hora e local do exame. O documento poderá ser acessado na Página do Participante, e também registra se o participante deve contar com atendimento especializado, e se deve ser tratado pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas. O Inep recomenda que o participante leve o cartão nos dias de aplicação das provas. Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.