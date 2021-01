Por IG - Último Segundo

Publicado 07/01/2021 00:00

Durante as buscas por informações sobre os três garotos desparecidos em Belford Roxo desde o dia 27 de dezembro, familiares de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10, e Fernando Henrique, de 11, sofreram um acidente de carro na noite da última terça.

O carro utilizado para procurar os meninos capotou com quatro membros da família dos primos Lucas e Alexandre. O acidente ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A família se dirigiu ao município vizinho para checar a informação que recebeu sobre o paradeiro dos crianças, que estariam em uma sorveteria na cidade. Os familiares que estavam no carro tiveram ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros socorreu os ocupantes do veículo e os encaminhou para a unidade de saúde de São João de Meriti. Ontem, a Polícia Civil retoma as investigações para encontrar os meninos. (Com IG)