Publicado 15/01/2021 00:00

A reaplicação do Enem está marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. Quem estiver doente deve comunicar a condição, antes da realização das provas, pela Página do Participante na internet. A pessoa deverá inserir documento legível que comprove a doença, com nome completo, diagnóstico, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do médico.