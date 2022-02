Maria Prestes tem seu velório marcado para hoje, no Palácio Tiradentes - Arthur Monteiro/Agência Senado

Publicado 06/02/2022 00:00

Dona Maria Prestes, viúva do líder comunista Luís Carlos Prestes, morreu na noite da última sexta-feira (4), em um hospital do Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. Internada no fim do mês passado, ela completou 92 anos na última quarta-feira. A informação foi confirmada pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e por familiares nas redes sociais. O velório está marcado para acontecer na manhã de hoje, no Palácio Tiradentes, antiga sede da Câmara dos Deputados, onde Luiz Carlos Prestes fez muitos discursos em sua vida parlamentar. Ele faleceu em 1990, também aos 92 anos.

Em nota, o PCdoB destacou que "A luta pelo socialismo perde uma de suas guerreiras, mas seu exemplo e legado enchem de esperança os que seguem levantando sua bandeira e inspiram as novas gerações que seguiram o seu caminho. O PCdoB, comovido e honrado por ter convivido e se enriquecido com suas contribuições, rende as mais sentidas homenagens à sua memória".