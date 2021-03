Dra. Janaína Peregrino, titular da 129 DP e sua equipe, fizeram mais uma prisão importantes de estuprador e pedófilo na cidade. Andréa Reys

Por Renata Cristiane

Publicado 10/03/2021 18:06 | Atualizado 10/03/2021 18:23

Policiais civis prenderam, em Iguaba Grande, um homem acusado de ter abusado sexualmente da filha e da sobrinha. A prisão aconteceu na tarde desta quarta (10), por agentes da 129ª DP, coordenados pela delegada titular Janaína Peregrino.



Após receberem informação de que o acusado, de 44 anos, estaria trafegando pelas redondezas do supermercado Big Oferta, foram até o local, confirmaram que era o próprio e o prenderam.



Ele é acusado de ter abusado sexualmente da sobrinha, à época com 12 anos e da própria filha, dos 5 aos 10 anos de idade, conforme processo expedido pela Vara Criminal de Iguaba Grande. O homem foi conduzido para a delegacia e permanece preso à disposição da justiça.



*Com informações da 129ª DP