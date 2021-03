Foram apreendidos 937 cápsulas de cocaína, 30 buchas de maconha e oito pedras de crack, totalizando um prejuízo superior a R$20 mil ao tráfico local. RC24h

Renata Cristiane

18/03/2021

A Polícia Civil de Iguaba Grande prendeu, no fim da tarde de quarta-feira (17), um homem, de 25 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas. Com o criminoso, foi apreendida grande quantidade de material entorpecente.

De acordo com a delegada titular da 129 DP, Janaina Peregrino, os agentes foram até o Campo do Enoque, no bairro União, após levantamento do setor de inteligência. Após campana realizada no decorrer do dia, os policiais prenderam o elemento em flagrante.

Com ele, no interior de uma mata, foram apreendidos 937 cápsulas de cocaína, 30 buchas de maconha e oito pedras de crack, totalizando um prejuízo superior a R$20 mil ao tráfico local.

O acusado é apontado como braço direito do líder do tráfico iguabense e responsável pela distribuição de drogas para os 'vapores', conforme a Civil.

Contra o criminoso constam diversas anotações criminais por tráfico de drogas, receptação, desacato e associação para o tráfico de drogas.