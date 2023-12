Em breve, serão divulgadas as informações sobre local e horário da aula inaugural. - Divulgação/ Ascom

Publicado 22/12/2023 15:24

Iguaba Grande - A listagem de aprovados para o Projeto Jovem Aprendiz de Iguaba Grande em 2024 já está disponível. Os aprovados deverão comparecer à aula inaugural, no dia 8 de janeiro, onde será dado início a capacitação, seguidas de atividades nas repartições públicas.



Em breve, serão divulgadas as informações sobre local e horário da aula inaugural.



O projeto, que tem o objetivo de incentivar e gerar oportunidade para jovens e adolescentes da cidade, selecionou 100 moradores, por meio de processo seletivo, que contou com prova teórica e entrevista social.