M.V.S.A.R. é investigado por tentativa de homicídio qualificado - Reprodução

M.V.S.A.R. é investigado por tentativa de homicídio qualificadoReprodução

Publicado 03/09/2026 13:02

Iguaba Grande - Quase dois anos depois de sobreviver a cinco tiros à queima-roupa, a jovem Ysabela voltou a contribuir com as investigações que buscam esclarecer o crime. Nesta quarta-feira (2), - Quase dois anos depois de sobreviver a cinco tiros à queima-roupa, a jovem Ysabela voltou a contribuir com as investigações que buscam esclarecer o crime. Nesta quarta-feira (2), a Polícia Civil de Iguaba Grande prendeu M.V.S.A.R., apontado como um dos autores da tentativa de homicídio ocorrida em outubro de 2024, no bairro Vila Nova.

De acordo com a 129ª DP, o suspeito foi localizado no início da tarde por policiais da unidade. A prisão foi realizada com base em informações de inteligência e em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça após representação da autoridade policial.

Na época do crime, Ysabela tinha 22 anos e foi atingida por cinco disparos. A jovem sobreviveu, mas permaneceu cerca de dois meses em coma.

Durante o andamento das investigações, Ysabela recebeu policiais da 129ª DP em casa e, segundo a Polícia Civil, demonstrou lembrar do ocorrido. Mesmo após a grave situação enfrentada, ela relatou detalhes do ataque e ajudou os investigadores na identificação dos envolvidos.

M.V.S.A.R. é investigado por tentativa de homicídio qualificado. Após a prisão, o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A reportagem tentou contato com a defesa do acusado, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.