Banda Detonautas é a principal atração da programação - Foto: Pedro Hansen / Divulgação

Banda Detonautas é a principal atração da programação Foto: Pedro Hansen / Divulgação

Publicado 28/10/2026 15:52

Iguaba Grande se prepara para receber nos dias 30 e 31 de outubro mais uma edição do tradicional festival MPB In Iguaba , que contará com programação musical totalmente gratuita na Praça da Estação. O evento, que integra o calendário cultural do município e busca oferecer novas opções de lazer para moradores e visitantes, tem como grande destaque o show inédito da banda Detonautas, marcado para a noite de sábado (31).

A programação tem início na sexta-feira (30), com apresentações do cantor Gustavo França e da atração Tributo ao Poeta, que traz ao público um repertório focado em grandes clássicos da música popular brasileira. A proposta da organização é valorizar canções que marcaram gerações, reunindo admiradores de diferentes vertentes artísticas em um ambiente familiar e aberto ao público. A diversidade de estilos busca agradar a diferentes faixas etárias, consolidando o espaço público como um ponto de encontro para a cultura e o entretenimento no município.



Show inédito e variedade musical no sábado

No sábado (31), as atividades continuam a partir do início da noite com o show da Banda Nativa, abrindo caminho para a atração mais esperada do fim de semana. Conforme divulgado pela organização do evento, a banda Detonautas sobe ao palco para realizar a sua primeira apresentação oficial no município de Iguaba Grande. O grupo carioca de rock nacional, com décadas de estrada e diversos sucessos emplacados nas rádios de todo o país, promete agitar o público presente na Praça da Estação com um repertório repleto de hits consagrados de sua trajetória.



Formada nos anos 2000 no Rio de Janeiro, a banda Detonautas construiu uma sólida reputação no cenário do rock nacional, destacando-se por letras marcantes e uma sonoridade enérgica que conquistou fãs em todo o território brasileiro. A chegada do grupo à Região dos Lagos representa um marco na programação cultural da cidade, ampliando o escopo do festival para além da MPB tradicional e atraindo fãs de rock de municípios vizinhos. A expectativa das equipes de produção é de um público recorde na praça central durante a performance de encerramento.



Impacto no turismo e na economia local

O secretário municipal de Turismo, Luciano Silva, destacou a importância da iniciativa para fomentar a economia e fortalecer o calendário de eventos turísticos de Iguaba Grande. Segundo o gestor municipal, a escolha de atrações diversificadas visa atrair turistas de cidades vizinhas, movimentando a rede hoteleira, o comércio e os restaurantes locais durante todo o fim de semana. A realização de eventos de grande porte com entrada franca democratiza o acesso à cultura e promove a integração comunitária.



A prefeitura informou que preparou um esquema especial de organização urbana e apoio operacional na Praça da Estação para garantir a segurança e o conforto do público durante as apresentações de sexta e sábado.