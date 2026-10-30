Doze máquinas caça-níqueis foram apreendidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) - Foto: Divulgação MPRJ

Doze máquinas caça-níqueis foram apreendidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)Foto: Divulgação MPRJ

Publicado 30/10/2026 14:46

Uma operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) resultou na apreensão de doze máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial no Centro do município de Iguaba Grande , na Região dos Lagos. Além dos equipamentos utilizados para a prática ilícita, as equipes de fiscalização apreenderam uma quantia de dinheiro em espécie e diversos aparelhos eletrônicos acoplados ao esquema de apostas no local.

A ação foi coordenada pela Promotoria de Justiça de Iguaba Grande, contando com o suporte técnico da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As diligências operacionais foram deflagradas após o recebimento de denúncias anônimas indicando a exploração contínua de jogos de azar no endereço citado, com a oferta de apostas no jogo do bicho e a operação clandestina de máquinas caça-níqueis para os frequentadores da região.

Flagrante na área central e encaminhamento à delegacia

Durante a incursão dos agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Araruama no estabelecimento comercial, três apostadores foram flagrados no momento em que utilizavam os equipamentos eletrônicos de azar. No mesmo ambiente, a fiscalização identificou um homem apontado como funcionário responsável por operar o local. As quatro pessoas foram detidas e conduzidas à 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), sediada em Iguaba Grande, para o registro da ocorrência e prestação de depoimentos oficiais sobre o funcionamento do ponto.

As diligências culminaram no recolhimento imediato de todo o material ilícito mantido no local. Conforme informado pelo Ministério Público estadual, a fiscalização atua de forma permanente na Região dos Lagos para coibir o avanço e a manutenção do jogo clandestino, bem como as infrações penais correlatas que costumam financiar outras atividades criminosas nas cidades do interior fluminense.

Medidas judiciais e investigação em andamento

Até o momento do fechamento desta edição, os órgãos policiais e o Ministério Público estadual não divulgaram informações detalhadas sobre a qualificação dos envolvidos, eventuais fianças arbitradas na delegacia ou medidas cautelares adotadas em relação ao funcionário detido. As autoridades competentes mantêm as apurações em andamento para identificar os reais proprietários e operadores financeiros por trás do estabelecimento autuado.

Posicionamento e espaço aberto

A reportagem realizou tentativas de contato com os responsáveis legais pelo estabelecimento comercial ou sua defesa jurídica para obter o posicionamento e contraponto em relação ao flagrante registrado, mas não obteve sucesso na localização dos envolvidos até a publicação do texto. O espaço segue totalmente aberto para eventuais manifestações e esclarecimentos oficiais por parte dos citados.