Rua do bairro Cidade Nova recebe materiais para início de obras - Foto: Prefeitura de Iguaba Grande

Rua do bairro Cidade Nova recebe materiais para início de obras Foto: Prefeitura de Iguaba Grande

Publicado 06/11/2026 12:47

A Prefeitura de Iguaba Grande deu início às obras de drenagem e pavimentação asfáltica em nove vias do bairro Cidade Nova. As intervenções integram o cronograma contínuo de investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana da gestão municipal, com foco na eliminação de pontos de alagamento por águas pluviais, na melhoria das condições de trafegabilidade e na valorização da qualidade de vida dos moradores no município de Iguaba Grande.