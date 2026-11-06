Rua do bairro Cidade Nova recebe materiais para início de obras Foto: Prefeitura de Iguaba Grande
As vias contempladas nesta etapa de obras são as ruas Olímpio Melo dos Santos, Ivo Melo dos Santos, Antônio Rodrigues Canellas, Waldemar Quintanilha, José Nunes da Silva, Antônio Botelho, João Ferreira Fonseca, São João e Itapara. Os trabalhos operacionais já se encontram em execução em campo, concentrados na implantação das manilhas e galerias de drenagem profunda, além da terraplanagem e compactação do solo para a aplicação da camada de pavimentação.
Balanço dos investimentos e frentes de trabalho
Com o avanço dos canteiros no bairro Cidade Nova, o município consolida a marca de mais de 60 quilômetros de pavimentação entregues em diferentes regiões urbanas. O plano de expansão da malha viária inclui frentes de trabalho concomitantes em outros pontos estratégicos da cidade, a exemplo da Rua Cabo Belmiro dos Santos Escada, no bairro São Miguel, que recebe calçamento com piso intertravado, e da Avenida Bartolai, cujas obras de pavimentação foram concluídas nesta semana.
A administração municipal enfatiza que o cronograma de obras estruturantes continuará avançando nos próximos meses para contemplar novos trechos mapeados pelas equipes de engenharia, garantindo a integração dos bairros e o escoamento adequado das águas de chuva durante os períodos de precipitação intensa na Região dos Lagos.
Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, o prefeito Fabinho Costa ressaltou que as intervenções no Cidade Nova cumprem o planejamento de levar infraestrutura básica e segurança viária a todas as localidades do município. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que segue monitorando o andamento das frentes de trabalho para garantir a celeridade e o cumprimento dos prazos operacionais nas vias atendidas.
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