Defesa Civil de Iguaba Grande atuando nas ruas frente às fortes chuvas Ascom
A mobilização envolve equipes operacionais, maquinário e uma estrutura de monitoramento para acompanhar as ocorrências e organizar as prioridades de atendimento. Segundo a administração municipal, o volume de chuva e as rajadas de vento exigiram uma resposta imediata dos setores responsáveis pelos serviços públicos e pela segurança da população.
O prefeito Fabinho Costa acompanha as operações e determinou a mobilização dos setores operacionais. Um sistema de monitoramento contínuo também foi organizado para receber chamados em tempo real, identificar os pontos mais críticos e coordenar o atendimento aos moradores.
Entre as medidas adotadas estão a limpeza de bueiros, a retirada de resíduos acumulados, a desobstrução de acessos e a recuperação de ruas residenciais afetadas pela concentração de água. As equipes utilizam maquinário e atuam diretamente nos locais que precisam de intervenções para facilitar o escoamento da água e restabelecer as condições de circulação.
De acordo com a Prefeitura, a estrutura de monitoramento permite acompanhar as solicitações recebidas e direcionar os recursos para os pontos que apresentam maior necessidade de atendimento. A operação também inclui o acompanhamento das condições das áreas atingidas, com atenção aos locais que podem apresentar novos problemas enquanto o solo permanecer encharcado.
A administração municipal informou que os trabalhos seguem de forma ininterrupta durante o atendimento às ocorrências. A permanência das equipes nas ruas foi determinada para garantir assistência aos moradores e avançar na recuperação dos espaços afetados pelo temporal.
“Estamos diante de um cenário de chuvas volumosas que exige prontidão e ação imediata. Desde os primeiros registros, colocamos toda a estrutura da Prefeitura e da Defesa Civil nas ruas para cuidar da nossa população, desobstruir vias e prestar o suporte necessário às famílias”, declarou.
O prefeito também informou que as equipes permanecerão mobilizadas enquanto houver necessidade de atendimento. Segundo ele, a operação busca restabelecer a normalidade no município após os transtornos provocados pela chuva.
O órgão também alerta para os riscos relacionados às redes elétricas. Os moradores devem redobrar a atenção ao passar por áreas onde há fiação próxima à água ou estruturas que possam ter sido afetadas pelas condições climáticas.
Outra orientação é permanecer em locais seguros enquanto o solo estiver encharcado. A condição exige atenção dos moradores, especialmente em áreas vulneráveis, onde a chuva acumulada pode comprometer a estabilidade do terreno.
A Prefeitura informou que a mobilização continuará enquanto houver demanda. A Defesa Civil e as secretarias envolvidas seguem responsáveis pelo monitoramento, atendimento às ocorrências e execução dos serviços necessários nas regiões atingidas.
Até a divulgação das informações, não foram apresentados números consolidados de ocorrências, famílias atendidas ou pontos de alagamento no município. Também não foi informado o volume total de chuva registrado em Iguaba Grande durante o período do temporal.
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