Defesa Civil de Iguaba Grande atuando nas ruas frente às fortes chuvas - Ascom

Defesa Civil de Iguaba Grande atuando nas ruas frente às fortes chuvas Ascom

Publicado 09/11/2026 15:51

A Prefeitura de Iguaba Grande mobilizou uma força-tarefa para atender os moradores e minimizar os transtornos provocados pelo temporal que atingiu a cidade entre a noite de sábado (7) e a manhã deste domingo (8). As equipes da Defesa Civil e de diferentes secretarias municipais foram direcionadas às regiões mais afetadas para realizar vistorias, desobstruir vias e recuperar áreas atingidas pelo acúmulo de água.





A mobilização envolve equipes operacionais, maquinário e uma estrutura de monitoramento para acompanhar as ocorrências e organizar as prioridades de atendimento. Segundo a administração municipal, o volume de chuva e as rajadas de vento exigiram uma resposta imediata dos setores responsáveis pelos serviços públicos e pela segurança da população.



O prefeito Fabinho Costa acompanha as operações e determinou a mobilização dos setores operacionais. Um sistema de monitoramento contínuo também foi organizado para receber chamados em tempo real, identificar os pontos mais críticos e coordenar o atendimento aos moradores. LEIA MAIS: Prefeitura de Araruama cria central após 80 mm de chuva em apenas 1h. A mobilização envolve equipes operacionais, maquinário e uma estrutura de monitoramento para acompanhar as ocorrências e organizar as prioridades de atendimento. Segundo a administração municipal, o volume de chuva e as rajadas de vento exigiram uma resposta imediata dos setores responsáveis pelos serviços públicos e pela segurança da população.O prefeito Fabinho Costa acompanha as operações e determinou a mobilização dos setores operacionais. Um sistema de monitoramento contínuo também foi organizado para receber chamados em tempo real, identificar os pontos mais críticos e coordenar o atendimento aos moradores.

Equipes atuam na limpeza e recuperação de vias

A Defesa Civil realiza vistorias preventivas, monitora áreas consideradas vulneráveis e presta suporte direto às famílias atingidas. Os trabalhos são desenvolvidos em conjunto com as secretarias de Proteção Animal e Defesa Civil, Segurança Pública e Serviços Públicos.



Entre as medidas adotadas estão a limpeza de bueiros, a retirada de resíduos acumulados, a desobstrução de acessos e a recuperação de ruas residenciais afetadas pela concentração de água. As equipes utilizam maquinário e atuam diretamente nos locais que precisam de intervenções para facilitar o escoamento da água e restabelecer as condições de circulação.



De acordo com a Prefeitura, a estrutura de monitoramento permite acompanhar as solicitações recebidas e direcionar os recursos para os pontos que apresentam maior necessidade de atendimento. A operação também inclui o acompanhamento das condições das áreas atingidas, com atenção aos locais que podem apresentar novos problemas enquanto o solo permanecer encharcado.



A administração municipal informou que os trabalhos seguem de forma ininterrupta durante o atendimento às ocorrências. A permanência das equipes nas ruas foi determinada para garantir assistência aos moradores e avançar na recuperação dos espaços afetados pelo temporal.

Fabinho Costa acompanha operação da Prefeitura

O prefeito Fabinho Costa afirmou que a prioridade da mobilização é garantir a segurança da população e prestar assistência às famílias que enfrentam os efeitos das chuvas.



“Estamos diante de um cenário de chuvas volumosas que exige prontidão e ação imediata. Desde os primeiros registros, colocamos toda a estrutura da Prefeitura e da Defesa Civil nas ruas para cuidar da nossa população, desobstruir vias e prestar o suporte necessário às famílias”, declarou.



O prefeito também informou que as equipes permanecerão mobilizadas enquanto houver necessidade de atendimento. Segundo ele, a operação busca restabelecer a normalidade no município após os transtornos provocados pela chuva.

Defesa Civil orienta moradores a evitar áreas alagadas

Diante das condições provocadas pelo temporal, a Defesa Civil de Iguaba Grande divulgou orientações de segurança para a população. A recomendação é evitar circular por ruas e outros locais alagados, mesmo quando a água aparentar pouca profundidade.



O órgão também alerta para os riscos relacionados às redes elétricas. Os moradores devem redobrar a atenção ao passar por áreas onde há fiação próxima à água ou estruturas que possam ter sido afetadas pelas condições climáticas.



Outra orientação é permanecer em locais seguros enquanto o solo estiver encharcado. A condição exige atenção dos moradores, especialmente em áreas vulneráveis, onde a chuva acumulada pode comprometer a estabilidade do terreno.



A Prefeitura informou que a mobilização continuará enquanto houver demanda. A Defesa Civil e as secretarias envolvidas seguem responsáveis pelo monitoramento, atendimento às ocorrências e execução dos serviços necessários nas regiões atingidas.



Até a divulgação das informações, não foram apresentados números consolidados de ocorrências, famílias atendidas ou pontos de alagamento no município. Também não foi informado o volume total de chuva registrado em Iguaba Grande durante o período do temporal.