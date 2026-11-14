Momento em que homem é encaminhado para 129ª DP Foto: Divulgação PM
De acordo com o relato apresentado à Guarda Civil Municipal, a denúncia motivou o deslocamento dos agentes para verificar a situação e localizar o suspeito. Após buscas na região, a equipe encontrou o homem nas proximidades do supermercado Big Ofertas, perto do Brizolão (CIEP), em Iguaba Grande.
A abordagem foi realizada pelos integrantes do RET. Durante a ação, os agentes fizeram uma revista pessoal e, posteriormente, conduziram o homem à 129ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.
Suspeito foi localizado nas proximidades de supermercado
A localização ocorreu após diligências realizadas pelos agentes na região indicada. O homem foi encontrado nas imediações de um estabelecimento comercial e de uma unidade escolar, o que permitiu à equipe realizar a abordagem. A Guarda Civil Municipal não informou se o suspeito tentou fugir ou apresentou resistência durante a ação.
Ainda conforme as informações divulgadas pela corporação, a condução à delegacia teve como objetivo formalizar a ocorrência e permitir que a autoridade policial avaliasse os fatos relatados pelas funcionárias. A apresentação na unidade policial é uma etapa importante para o registro e a apuração da denúncia.
Na 129ª DP, o caso foi apresentado como suspeita de importunação sexual. Caberá à Polícia Civil analisar as circunstâncias relatadas, ouvir as pessoas envolvidas e reunir eventuais elementos que possam contribuir para o esclarecimento da ocorrência.
O que diz a legislação sobre importunação sexual
A importunação sexual está prevista no artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei Federal nº 13.718, de 2018. A legislação caracteriza o crime como a prática de ato libidinoso contra alguém, sem consentimento, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual ou o de outra pessoa.
A pena prevista é de reclusão de um a cinco anos, desde que a conduta não configure um crime mais grave. A aplicação da legislação depende da análise das circunstâncias do caso e dos elementos reunidos durante a investigação. Planalto +1
No caso registrado em Iguaba Grande, a denúncia apresentada à Guarda Municipal envolve relatos de exposição das partes íntimas e tentativa de agarrar funcionárias de um órgão público. Esses fatos deverão ser analisados pela autoridade policial para verificar o enquadramento jurídico da conduta.
É importante destacar que a condução do homem à delegacia não representa, por si só, uma condenação. A apuração deverá seguir os procedimentos legais, garantindo o direito de defesa e a análise das informações apresentadas pelas partes envolvidas.
Posicionamento das autoridades
As informações sobre a ocorrência foram repassadas pela Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande. Até a publicação desta reportagem, não havia posicionamento adicional da Polícia Civil sobre eventuais medidas adotadas após a apresentação do caso na 129ª DP.
Também não foram divulgadas informações sobre a identificação do suspeito, a existência de outras possíveis vítimas ou o resultado dos procedimentos realizados na delegacia. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades e dos envolvidos.
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