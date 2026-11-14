Momento em que homem é encaminhado para 129ª DP Foto: Divulgação PM

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Renata Cristiane
Um homem foi detido por agentes do Grupamento de Resposta Tática (RET) da Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande, suspeito de importunação sexual contra funcionárias de um órgão municipal. Segundo informações da corporação, o homem teria exibido as partes íntimas e tentado agarrar as trabalhadoras. A ocorrência foi registrada após uma funcionária acionar a equipe, por volta das 16h.
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De acordo com o relato apresentado à Guarda Civil Municipal, a denúncia motivou o deslocamento dos agentes para verificar a situação e localizar o suspeito. Após buscas na região, a equipe encontrou o homem nas proximidades do supermercado Big Ofertas, perto do Brizolão (CIEP), em Iguaba Grande.

A abordagem foi realizada pelos integrantes do RET. Durante a ação, os agentes fizeram uma revista pessoal e, posteriormente, conduziram o homem à 129ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.

Suspeito foi localizado nas proximidades de supermercado
A localização ocorreu após diligências realizadas pelos agentes na região indicada. O homem foi encontrado nas imediações de um estabelecimento comercial e de uma unidade escolar, o que permitiu à equipe realizar a abordagem. A Guarda Civil Municipal não informou se o suspeito tentou fugir ou apresentou resistência durante a ação.

Ainda conforme as informações divulgadas pela corporação, a condução à delegacia teve como objetivo formalizar a ocorrência e permitir que a autoridade policial avaliasse os fatos relatados pelas funcionárias. A apresentação na unidade policial é uma etapa importante para o registro e a apuração da denúncia.

Na 129ª DP, o caso foi apresentado como suspeita de importunação sexual. Caberá à Polícia Civil analisar as circunstâncias relatadas, ouvir as pessoas envolvidas e reunir eventuais elementos que possam contribuir para o esclarecimento da ocorrência.

O que diz a legislação sobre importunação sexual
A importunação sexual está prevista no artigo 215-A do Código Penal, incluído pela Lei Federal nº 13.718, de 2018. A legislação caracteriza o crime como a prática de ato libidinoso contra alguém, sem consentimento, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo sexual ou o de outra pessoa.

A pena prevista é de reclusão de um a cinco anos, desde que a conduta não configure um crime mais grave. A aplicação da legislação depende da análise das circunstâncias do caso e dos elementos reunidos durante a investigação. Planalto +1

No caso registrado em Iguaba Grande, a denúncia apresentada à Guarda Municipal envolve relatos de exposição das partes íntimas e tentativa de agarrar funcionárias de um órgão público. Esses fatos deverão ser analisados pela autoridade policial para verificar o enquadramento jurídico da conduta.

É importante destacar que a condução do homem à delegacia não representa, por si só, uma condenação. A apuração deverá seguir os procedimentos legais, garantindo o direito de defesa e a análise das informações apresentadas pelas partes envolvidas.

Posicionamento das autoridades
As informações sobre a ocorrência foram repassadas pela Guarda Civil Municipal de Iguaba Grande. Até a publicação desta reportagem, não havia posicionamento adicional da Polícia Civil sobre eventuais medidas adotadas após a apresentação do caso na 129ª DP.

Também não foram divulgadas informações sobre a identificação do suspeito, a existência de outras possíveis vítimas ou o resultado dos procedimentos realizados na delegacia. O espaço permanece aberto para manifestações das autoridades e dos envolvidos.