Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em Iguaba Grande e Araruama - Reprodução: Internet

Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em Iguaba Grande e AraruamaReprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 17:37





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Entre os locais onde houve movimentação policial está a Câmara Municipal de Iguaba Grande. A presença dos agentes chamou a atenção e gerou questionamentos sobre uma possível ligação entre a instituição e os fatos investigados.



No entanto, em nota divulgada, a Câmara apresentou uma explicação para a visita. Segundo a Casa Legislativa, os policiais estiveram no prédio exclusivamente para entregar uma intimação a uma pessoa que não faz parte do quadro de servidores há bastante tempo.



A Câmara informou ainda que os agentes permaneceram na recepção e que a entrega ocorreu sem uso de força ou intervenção nas dependências do Legislativo. A instituição também afirmou que a diligência não foi direcionada à própria Câmara, aos vereadores ou aos atuais funcionários.



Até o momento, não há confirmação de que a entrega da intimação tenha relação com a operação contra suspeitos de estelionato. Na manhã desta terça-feira (17), policiais civis realizaram uma operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços de Iguaba Grande, Araruama e Campos dos Goytacazes. A investigação apura a possível participação de cinco pessoas em crimes de estelionato e está sob responsabilidade da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), de Araruama.LEIA MAIS: Homem é detido suspeito de importunação sexual em Iguaba Grande Entre os locais onde houve movimentação policial está a Câmara Municipal de Iguaba Grande. A presença dos agentes chamou a atenção e gerou questionamentos sobre uma possível ligação entre a instituição e os fatos investigados.No entanto, em nota divulgada, a Câmara apresentou uma explicação para a visita. Segundo a Casa Legislativa, os policiais estiveram no prédio exclusivamente para entregar uma intimação a uma pessoa que não faz parte do quadro de servidores há bastante tempo.A Câmara informou ainda que os agentes permaneceram na recepção e que a entrega ocorreu sem uso de força ou intervenção nas dependências do Legislativo. A instituição também afirmou que a diligência não foi direcionada à própria Câmara, aos vereadores ou aos atuais funcionários.Até o momento, não há confirmação de que a entrega da intimação tenha relação com a operação contra suspeitos de estelionato.

Investigação envolve cinco suspeitos

A operação foi conduzida por equipes da 118ª DP, que realizaram diligências em diferentes endereços nos três municípios. Em Araruama, as buscas também ocorreram no distrito de Iguabinha.



Conforme as informações iniciais sobre a ação, os cinco mandados judiciais tiveram como objetivo localizar documentos, equipamentos e outros possíveis elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados.



A apuração busca reunir provas sobre a possível participação dos cinco investigados em golpes. Entretanto, não foram divulgados detalhes sobre como as fraudes teriam sido praticadas, quem seriam as possíveis vítimas ou qual seria o prejuízo financeiro relacionado aos casos.



Também não há informações oficiais sobre a identidade dos investigados ou sobre eventual participação de empresas e estabelecimentos comerciais nas suspeitas.



Até o momento, a Polícia Civil não havia divulgado um balanço detalhado das diligências, nem confirmado prisões ou apreensões de materiais relacionadas aos cinco mandados mencionados nas informações iniciais da operação.

Estelionato registra aumento na Região dos Lagos





Segundo o estudo Panorama da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2015-2025, elaborado com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os registros passaram de 1.556, em 2015, para 8.422, em 2025, considerando os municípios incluídos no recorte regional da pesquisa.



O estelionato é caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, mediante fraude ou outro meio capaz de induzir ou manter a vítima em erro. A investigação policial busca identificar as circunstâncias dos fatos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.



A operação desta terça-feira segue sob responsabilidade da 118ª DP. A Polícia Civil ainda não apresentou informações complementares sobre o andamento das investigações. A operação ocorre em um cenário de crescimento dos registros de estelionato na Região dos Lagos. Um levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), publicado em agosto deste ano, apontou aumento de 441% nas ocorrências desse tipo de crime entre 2015 e 2025 Segundo o estudo Panorama da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2015-2025, elaborado com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os registros passaram de 1.556, em 2015, para 8.422, em 2025, considerando os municípios incluídos no recorte regional da pesquisa.O estelionato é caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, mediante fraude ou outro meio capaz de induzir ou manter a vítima em erro. A investigação policial busca identificar as circunstâncias dos fatos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.A operação desta terça-feira segue sob responsabilidade da 118ª DP. A Polícia Civil ainda não apresentou informações complementares sobre o andamento das investigações.

A reportagem aguarda informações complementares da Polícia Civil sobre o resultado das buscas e os próximos passos da apuração. O espaço permanece aberto para manifestações dos investigados e de suas defesas.