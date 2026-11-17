Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em Iguaba Grande e AraruamaReprodução: Internet
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Entre os locais onde houve movimentação policial está a Câmara Municipal de Iguaba Grande. A presença dos agentes chamou a atenção e gerou questionamentos sobre uma possível ligação entre a instituição e os fatos investigados.
No entanto, em nota divulgada, a Câmara apresentou uma explicação para a visita. Segundo a Casa Legislativa, os policiais estiveram no prédio exclusivamente para entregar uma intimação a uma pessoa que não faz parte do quadro de servidores há bastante tempo.
A Câmara informou ainda que os agentes permaneceram na recepção e que a entrega ocorreu sem uso de força ou intervenção nas dependências do Legislativo. A instituição também afirmou que a diligência não foi direcionada à própria Câmara, aos vereadores ou aos atuais funcionários.
Até o momento, não há confirmação de que a entrega da intimação tenha relação com a operação contra suspeitos de estelionato.
Conforme as informações iniciais sobre a ação, os cinco mandados judiciais tiveram como objetivo localizar documentos, equipamentos e outros possíveis elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos investigados.
A apuração busca reunir provas sobre a possível participação dos cinco investigados em golpes. Entretanto, não foram divulgados detalhes sobre como as fraudes teriam sido praticadas, quem seriam as possíveis vítimas ou qual seria o prejuízo financeiro relacionado aos casos.
Também não há informações oficiais sobre a identidade dos investigados ou sobre eventual participação de empresas e estabelecimentos comerciais nas suspeitas.
Até o momento, a Polícia Civil não havia divulgado um balanço detalhado das diligências, nem confirmado prisões ou apreensões de materiais relacionadas aos cinco mandados mencionados nas informações iniciais da operação.
Segundo o estudo Panorama da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro 2015-2025, elaborado com base em dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os registros passaram de 1.556, em 2015, para 8.422, em 2025, considerando os municípios incluídos no recorte regional da pesquisa.
O estelionato é caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, mediante fraude ou outro meio capaz de induzir ou manter a vítima em erro. A investigação policial busca identificar as circunstâncias dos fatos e a eventual responsabilidade dos envolvidos.
A operação desta terça-feira segue sob responsabilidade da 118ª DP. A Polícia Civil ainda não apresentou informações complementares sobre o andamento das investigações.
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