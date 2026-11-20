O suspeito foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) de Iguaba Grande - Foto: Reprodução

O suspeito foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP) de Iguaba GrandeFoto: Reprodução

Publicado 20/11/2026 15:09

por sequestro, sessões de tortura e ocultação de cadáver, em Iguaba Grande. A captura foi realizada por agentes da 129ª Delegacia de Polícia (DP), em cumprimento a um mandado judicial. Com a nova prisão, chega a quatro o número de pessoas identificadas e presas no âmbito da investigação sobre a morte de Cristiano Silva de Souza.

O homem preso foi identificado pelas iniciais C.B.D.J. e é investigado por homicídio qualificado. Segundo a Polícia Civil, a investigação aponta que Cristiano foi sequestrado e submetido a sessões de tortura antes de ser assassinado. Depois da morte, os envolvidos teriam enterrado o corpo em uma tentativa de ocultar os vestígios do crime.

A nova captura representa mais um avanço nas diligências conduzidas pela delegacia de Iguaba Grande, que busca esclarecer a participação de cada investigado no assassinato.

Vítima foi sequestrada e torturada antes de morrer

De acordo com as informações reunidas pela Polícia Civil, Cristiano Silva de Souza foi levado pelos envolvidos e submetido a diferentes sessões de tortura. A violência teria ocorrido antes da execução, cujas circunstâncias ainda são objeto de investigação.

Após o homicídio, o corpo foi enterrado. A ocultação teria sido uma tentativa de esconder o crime e dificultar a localização da vítima e a descoberta dos fatos.

O caso reúne diferentes linhas de apuração, incluindo o sequestro, as agressões sofridas por Cristiano, o assassinato e a tentativa de ocultação do cadáver. A identificação dos envolvidos e a reconstrução da sequência de acontecimentos fazem parte do trabalho policial.

Até o momento, a Polícia Civil não divulgou detalhes sobre o local onde a vítima teria sido mantida durante o sequestro, o período em que sofreu as agressões ou as circunstâncias exatas da morte.

Quatro pessoas foram presas

Com o cumprimento do mandado nesta sexta-feira, chega a quatro o número de pessoas identificadas e presas por envolvimento no homicídio. O novo investigado, identificado pelas iniciais C.B.D.J., é apontado pela investigação como suspeito de participação no assassinato e responde à apuração por homicídio qualificado.

A prisão foi realizada por agentes da 129ª DP, responsável pelo caso em Iguaba Grande. A corporação não informou, na divulgação da ocorrência, detalhes sobre a participação individual atribuída ao quarto preso ou se ele teria atuado diretamente no sequestro, nas sessões de tortura ou na ocultação do corpo.

Também não foram divulgadas informações sobre eventuais vínculos entre os investigados ou sobre a relação que mantinham com Cristiano.

Investigação continua em Iguaba Grande

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam com o objetivo de esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio, identificar possíveis outros envolvidos e reunir provas para responsabilizar todos os participantes.

A investigação busca estabelecer a dinâmica do crime e a contribuição de cada pessoa identificada até agora. A corporação também não descarta a possibilidade de novas diligências a partir dos elementos reunidos durante o trabalho policial.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do homem preso nem obteve manifestação dos demais investigados sobre as acusações. O espaço permanece aberto para manifestação.